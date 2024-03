Mało wam akcji po "Road House" od Amazona? Platforma ma więcej takich filmów

"Wszystkie stare noże" podobnie jak "Bez skrupułów" ma przyjemny oldschoolowy vibe. Tylko to już nie jest czyste kino akcji, a trzymający w napięciu thriller szpiegowski. To opowieść o dwójce agentów CIA i byłych kochanków przy okazji, którzy spotykają się po paru latach od nieudanej akcji ratunkowej. Próbują dojść do tego, co podczas misji poszło nie tak, kto zdradził. Ogląda się jak na szpilkach.



Film obejrzycie na Amazon Prime Video.