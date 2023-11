Robert De Niro ocenzurowany. Organizatorzy gali zmienili treść jego przemówienia

Gotham Awards to ceremonia rozdania amerykańskich nagród filmowych, które od 1991 roku przyznawane są twórcom filmów niezależnych. 33. edycja wydarzenia odbyła się 27 listopada, a wśród tegorocznych zwycięzców znalazły się takie produkcje jak "Poprzednie życie", "Anatomia upadku", "Cztery córki" czy "May December". Organizatorzy gali przewidzieli także nagrody specjalne - statuetki powędrowały do "Barbie", "Maestro", "Ferrari", "Rustin" i "Air". Wyróżnienie otrzymał również najnowszy film Martina Scorsesego - "Czas krwawego księżyca". W imieniu twórców produkcji nagrodę odebrać miał Robert De Niro, jeden z pierwszoplanowych bohaterów tytułu, który opowiada historię członków plemienia Osagów, zamieszkujących teren, gdzie zostaje odkryta ropa naftowa. Kiedy aktor wyszedł na scenę i przystąpił do czytania przemówienia, nastąpiły jednak pewne komplikacje.