Robert De Niro pogrążony w żałobie. Aktor wydał pierwsze oświadczenie po śmierci wnuka

O tym, że nastolatek nie żyje, poinformowała 3 lipca na instagramowym profilu jego mama Drena De Niro, przybrana córka Roberta De Niro. Mój piękny, słodki aniele. Kochałam Cię miłością, której nie wyrażają słowa, od chwili, gdy poczułam cię w moim brzuchu. Byłeś moją radością, moim sercem, wszystkim, co w moim życiu było czyste i prawdziwe - napisała, dołączając do wpisu zdjęcie zmarłego syna i dodając, że bardzo by chciała być teraz przy nim.