Robert Downey Jr. udzielił niedawno wywiadu dla portalu Esquire. W zawodowym życiu aktora działo się ostatnio całkiem sporo, więc zdecydowanie miał o czym opowiadać. Odpowiadał więc na pytania dotyczące zdobytego przez niego pierwszego Oscara, za najlepszą rolę drugoplanową w filmie „Oppenheimer” Christophera Nolana. Mówił o tym, jakie uczucie towarzyszyło mu podczas odbierania statuetki oraz jak poradził sobie z oceniającymi spojrzeniami wszystkich ludzi obecnych na wydarzeniu. Oczywiście jedna kwestia nie mogła zostać pominięta. Dziennikarz poruszył temat powrotu aktora do roli ulubieńca fanów Marvela – Iron Mana. Zapytał się, czy jako artysta oscarowy, Robert Downey Jr. będzie w ogóle jeszcze chciał pojawić się w filmach superbohaterskich. Downey Jr. stwierdził, że ta postać jest już poniekąd częścią jego DNA. To rola wybrała jego, a nie on ją. Zaznaczył również, że nigdy nie można być pewnym, co wymyśli Kevin Feige, czyli aktualny prezes Marvel Studios. Podkreślił, że gdyby miał się z nim o cokolwiek zakładać, to z dużym prawdopodobieństwem by to przegrał.