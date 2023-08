Sarah Jessica Parker i Robert Downey Jr. tworzyli zgraną parę. W końcu gwiazdor przekroczył granicę

Na rozpad ich relacji wpłynęło również pochodzenie oraz wartości wyniesione z rodzinnego domu. Sarah Jessica Parker pochodziła z tradycyjnego domu, niespecjalnie się buntowała, nie zażywała narkotyków, natomiast alkohol piła bardzo sporadycznie. Robert z kolei pochodził z artystycznej, filmowej rodziny z liberalnym podejściem do wielu kwestii, również do używek.



Mimo różnic parze udało się stworzyć wspólny świat. Ich związek trwał siedem lat, lecz w pewnym momencie aktorka powiedziała basta. Nie mogła poradzić sobie z uzależnieniem ukochanego. Ostatecznie gwiazda "Seksu w wielkim mieście" podjęła decyzję o rozstaniu w 1991 roku, życząc Davidowi oczywiście zdrowia i odnalezieniu drogi do wyzdrowienia i szczęścia. W wywiadzie dla "The New Yorkera" Sarah Jessica podkreślała, że bardziej czuła się jak rodzic dla ukochanego, niż jak jego dziewczyna.



Ludzie wokół niego lekceważyli mnie, a ja starałam się zapewnić mu stabilizację. Dbałam o to, aby zjawiał się na czas, choć nierzadko sama odczuwałam złość i wstyd - mówiła Parker. Gdy odchodziła od ukochanego, miała mu powiedzieć: Będę modlić się, żebyś nie umarł. Robert Downey Jr. po rozstaniu kompletnie przestał sobie radzić. W 1996 roku został aresztowany za prowadzenie auta... nago. Mało tego, miał przy sobie pistolet, na który nie miał pozwolenia. Kilka miesięcy później trafił do więzienia. W późniejszych wywiadach podkreślał, że całkowicie się wówczas pogubił, za to jego ówczesna narzeczona była w porządku, choć nie do końca radziła sobie przecież z jego chorobą.