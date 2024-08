Kto jest prawdziwym bohaterem "Rodu smoka"? Te postacie dostały znacznie więcej czasu od innych

To koniec "Rodu smoka", a przynajmniej 2. sezonu serialu. Piękna to była przygoda - na łamach Spider's Web co tydzień pojawiały się recenzje kolejnych odcinków, które możecie znaleźć pod tym linkiem, dlatego, jeśli jesteście już po seansie, to jest to odpowiedni moment, by nadrobić zaległości. Z "Rodem smoka" jeszcze się jednak nie żegnamy - wiadomo już, że zadebiutuje również 3. część produkcji, choć na ten moment jej konkretna data premiery pozostaje w sferze spekulacji. Biorąc pod uwagę dotychczasowy harmonogram, czyli około dwuletni okres przerwy między sezonami, najnowsza odsłona zadebiutuje w okolicach lata 2026 r.



Niektórzy widzowie nie zamierzają jednak robić sobie przerwy od oglądania - jeden fan postanowił obejrzeć każdy odcinek, jak sam twierdzi, "wiele razy", żeby policzyć czas ekranowy każdej postaci "Rodu smoka" i wyłonić prawdziwych bohaterów serialu. Kto pojawił się najczęściej? Oto wyniki, które internauta opublikował na Reeditcie.