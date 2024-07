Co wypiła Alicent i dlaczego to takie ważne? „Ród smoka” jest bezwzględny

Uwaga, w tekście znajduje się niemało spoilerów z serialu „Ród smoka” oraz z książki „Ogień i krew”.



W jednej ze scen królowa Alicent przyjmuje do siebie Wielkiego Maestra, który podaje królowej specyfik, jak zapewnia – sam go przyszykował i mówi, że gdyby była potrzeba podania jeszcze dodatkowych środków kojących, to on chętnie pomoże. Władczyni krótkim słowem próbuje wyjaśnić, że to dla jakiejś niesprecyzowanej dziewczyny, zapewne sugerując, że to jeden z jej synów odwinął jakiś numer.



Miesięczna herbata (Moon tea) to nic innego, jak środek poronny używany w Westeros. To specyfik wymyślony przez Martina na potrzeby powieści, jest on bowiem (zapewne) przyrządzany z pomocą magii. Przerywanie ciąży w tym brutalnym świecie obok aspektu ludzkiego ma jeszcze jeden – dynastyczny. Służy bowiem kobietom do ukrywania związków nieformalnych.



Przypadek Alicent Hightower jest szczególny, gdyż jest ona wdową, a jej związek z namiestnikiem i dowódcą Gwardii Królewskiej, który ślubował czystość, byłby skandalem. Nawiasem mówiąc miałby on konsekwencje nie tylko dla Christona Cole’a, ale również dla samej królowej. Choć w serialu ten wątek pojawia się rzadko, to kwestie obyczajowe są wrażliwe również z powodów religijnych. Warto tu spostrzec, że nie kto inny, ale Larys Strong wszedł do królowej, gdy specyfik zaczął działać i znając jego przenikliwość, możemy domyślać się, że już wie, co zaszło. I z pewnością to wykorzysta.