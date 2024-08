O co chodzi z wizją Daemona? „Ród smoka” naprawdę to zrobił

Kluczowym momentem wizji jest kilka scen pochodzących jakby z „Gry o tron”. Widzimy tu króla Białych Wędrowców na czele ich armii, co uświadamia Daemonowi, że zagrożenie, przed którym przestrzegał jego brat może być realne. Następnie serial pokazuje scenę, gdy Daenerys Targaryen otrzymuje od losu (a może przeznaczenia?) aż 3 smoki.



Powyższe sceny nawiązują do proroctwa, które od czasów Aegona I miało być podawane w królewskiej linii Targaryenów. Mówi ono o Księciu, Którego Obiecano. Miał to być bohater, który będzie kluczowy do pokonania Nocnego Króla. Co ważne, „Ród smoka” sugeruje, że to Daenerys jest osobą z przepowiedni. My jednak, dzięki wiedzy z finału „Gry o tron” wiemy, że to nie do końca tak. Do opisu z przepowiedni pasowała zarówno wspomniana księżniczka, jak i Jon Snow, który okazał się być potomkiem Rhaegara Targaryena. „Gra o tron” zignorowała jednak przepowiednie i włożyła je może nie między bajki, ale przynajmniej między niedopowiedzenia. Ostateczny cios Nocnemu Królowi zadała bowiem Arya Stark.