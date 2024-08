Showrunner „Rodu smoka” zapowiada bitwę i „cholerne zwycięstwo”. Tłumaczy się z okropnego finału

8. odcinek 2. sezonu „Rodu smoka” jest złośliwie nazywany godzinnym teaserem - trailerem, który zapowiada prawdziwie istotne i spektakularne wydarzenia. Trudno się dziwić. Widzowie zdążyli się już zmęczyć i znudzić oczekiwaniem na konkrety i przyśpieszenie akcji; faktycznie, cały sezon wizji Daemona oraz jego snucia się po Harrenhal, a także deficyt prawdziwych starć (wojna niby już nadeszła, a jednak trochę jej na ekranie brakuje) mogły budzić frustrację. Osobiście należę do tych odbiorców, którzy wartości tego akurat serialu dopatrują się właśnie w nieśpiesznym tempie, przestrzeni na werbalne interakcje i skrupulatną budowę emocjonalnego tła dla tej domowej wojny (wypruwanie flaków jest spoko, ale nie potrzebuję go zbyt wiele w „Rodzie”). Niemniej jednak - przyznaję - również czułem się poirytowany tym, jak finał, zamiast wprowadzić produkcję do kolejnego etapu, postawić na bardziej intensywny rozwój wypadków (jeden taki epizod na sezon w zupełności by wystarczył, ale zero... Zero to już problem), okazał się kolejną godziną rozstawiania pionków na szachownicy.



Przyczyną takiego, a nie innego zamknięcia 2. rozdziału, okazały się, jak zwykle, pieniądze - epizodów miało być bowiem więcej. Co zaś się tyczy mozolnego tempa - Ryan Condal stanął w jego obronie.