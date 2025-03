Netflix mógł rozegrać to lepiej. Tego sitcomu nie uratowała nawet Kate Hudson

Serial jest przez to dość toporny - przez to, że nie jest lekki i zabawny, to nadmiar wątków doprowadza do tego, że trudno się przez niego przebić. Twórcy skupiają się na życiu prywatnym braci (niepotrzebnie), na samej Isli i jej życiu prywatnym oraz zawodowym, co sprawia, że szybko traci się zainteresowanie. To, co mogłoby przykleić widza do ekranu, to dynamiczna fabuła i błyskotliwe żarty, a tych jest niestety jak na lekarstwo.