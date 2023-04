Jest już zwiastun nowego "Seksu w wielkim mieście". Wróci uwielbiany przez widzów bohater

Druga odsłona skupia się na życiu Carrie (Sarah Jessica Parker), która będąc już po 50. roku życia straciła męża, niektórych przyjaciół, próbuje teraz poukładać swoje życie na nowo. Co więcej, w życiu głównej bohaterki pojawia się były ukochany - Aidan (John Corbett), który niewykluczone, że tym razem zostanie w życiu Carrie i oczywiście w serialu na dłużej. Dowody są na to całkiem spore. Fani serialu zauważyli, iż na niedawnych zdjęciach z planu na potrzeby serialu Carrie i Aidan w niektórych scenach trzymali się za ręce i obejmowali, co może oznaczać, że ponownie do siebie wrócą.