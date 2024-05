Selena Gomez nie wie, czy wyruszy w kolejną trasę koncertową. To skutek jej choroby

Wokalistka ma na swoim koncie 3 albumy studyjne ("Stars Dance" - 2013, "Revival" - 2015, "Rare" - 2020) i jest autorką takich hitowych singli jak "Lose You to Love Me", "Kill Em with Kindness", "Good For You" czy "Same Old Love". Początkowo artystka koncertowała dosyć często, a po raz ostatni na scenie można było ją zobaczyć w 2016 r. Na ten moment wygląda na to, że Gomez nie zamierza w najbliższym czasie pojawić się już na scenie.