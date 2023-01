"To jak konflikt między Izraelem i Palestyną. Tylko trudniejszy i bardziej znaczący" – podsumowuje w zwiastunie Tom, mówiąc o rodzinnym sporze w związku ze sprzedażą firmy. Także Kendall ponuro odnosi się do pomysłu Logana jako "balansowaniu na ostrzu brzytwy" i "ogromnym ryzyku". "Chcieliśmy zrobić coś razem" — mówi Shiv. "Nie chodzi o to, żeby zemścić się na tacie, ale jeśli go to zaboli, też mi to nie przeszkadza". Zwiastun sugeruje też, że Connor (Alan Ruck) i Willa (Justine Lupe) wezmą ślub, a Tom (Matthew Macfadyen) umości sobie miejsce w zaufanym kręgu Logana.