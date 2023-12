Dwa hity science fiction wbiły na Disney+. Co jeszcze warto obejrzeć?

Od 22 grudnia na Disney+ można oglądać 1. odcinek 2. sezonu "A gdyby...?". To serial inspirowany serią komiksów "Co by było, gdyby" wydawnictwa Marvel Comics. Serial przedstawia alternatywne wersje zdarzeń pokazanych wcześniej w filmach Uniwersum Marvela. Twórczynią serialu oraz główną scenarzystką została A.C. Bradley, natomiast reżyserią zajął się Bryan Andrews. W serialu głosu użyczył Jeffrey Wright oraz aktorzy, którzy zagrali w produkcjach franczyzy. Narratorem jest Jeffrey Wright czyli Obserwator. Należy do rasy obserwującej multiwersum. Warto dodać, że każdy z odcinków serialu pokazuje inny wariant postaci, które pojawiły się w produkcjach Filmowego Uniwersum Marvela.