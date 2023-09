"Skazani na Shawshank" znowu w kinie! Gdzie i kiedy obejrzeć film?

Mimo że w film "Skazani na Shawshank" kinach zadebiutował w 1994 roku, to doceniono go dużo później. Produkcja Franka Darabonta nie cieszyła się bowiem zainteresowaniem wśród widzów - jednym z powodów był fakt, że w kinach rywalizowała z innymi wybitnymi tytułami, jak "Forrest Gump" czy "Pulp Fiction", ponadto posiadała jeden istotny mankament, jakim był brak kobiet w obsadzie. Zmieniło się to jednak na przestrzeni czasu i obecnie wielokrotnie nagradzana adaptacja powieści Stephena Kinga zyskała status filmu kultowego i jest jednym z najpopularniejszych dzieł wszech czasów.