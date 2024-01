Netflix zaczął 2024 rok z przytupem, ale tę nową komedię akcji omijajcie szerokim łukiem

Całość mogłaby być znacznie lepsza, gdyby twórcy odpięli wrotki i pozwolili sobie zrobić z tego absurdalną, głupawą parodię gatunku. Niestety, albo ktoś tu nie umie w pastisz, albo po prostu nikomu nie chciało się w to bawić - wobec tego, owszem, mamy tu sporą dawkę głupoty, nie jest to jednak głupota świadoma i prześmiewcza. W gruncie rzeczy ekipa poszła w przeciwnym kierunku, co może wydawać się zaskakujące: choć niewątpliwie mamy do czynienia z komedią, ostatecznie całość traktuje samą siebie zdecydowanie zbyt poważnie. W całym tym mizernym humorze brakuje uczciwości, zdrowego dystansu; "Skok w przestworzach" nie puszcza oka do widza i nie pozwala mu go przymknąć na swoje niedoskonałości.



Dialogi to popłuczyny po znacznie lepszych dowcipach, scenariusz mdli bylejakością, a i sceny akcji, które - czego można było oczekiwać po tym reżyserze - powinny choć trochę uatrakcyjnić ten obraz, okazały się dalece odstające od współczesnych standardów, nieefektowne i wyprane z emocji. Finalnie "Skok" nie sprawdza się ani jako akcyjniak, ani heist movie, ani komedia. Nie wiem, jak im się to (nie) udało, ale ta klęska w pewnym sensie robi wrażenie.