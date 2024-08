SkyShowtime: koniec świetnej promocji. Ostatnia szansa, by zgarnąć subskrypcję w śmiesznej cenie

W lipcu informowaliśmy was o świetnej promocji SkyShowtime, idealnej akurat na okres urlopowy - w jej ramach nowi użytkownicy mogą zgarnąć 2 miesiące subskrypcji po 8,99 zł. Niestety wszystko to, co dobre, musi dobiec końca. Jeśli zatem nie skorzystaliście jeszcze z tej opcji, macie na to dosłownie ostatnią szansę.