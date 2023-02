Nie tylko "Yellowstone". Wybieramy najlepsze seriale w SkyShowtime, które wreszcie dostępne są w Polsce

Może i nie jest to poziom "The Last of Us", ale to wciąż jedna z lepszych adaptacji gier wideo (no cóż, nie żeby konkurencja była wyjątkowo mocna). To opowieść o konflikcie ludzi i kosmitów. Akcja rozgrywa się w XVI wieku i twórcy stawiają tu na widowiskowość. Jest więc szybko, dynamicznie i kolorowo. Nudzić się podczas seansu nie sposób.



Serial dostępny na SkyShowtime.