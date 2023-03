Oto idealny film na weekend. Jest na SkyShowtime i gra w nim Idris Elba

Jako dzieciak uwielbiałem sobotnie poranki nie tylko z racji wolnego od szkoły. Czekałem na nie z utęsknieniem, bo wiedziałem, że zaraz po przebudzeniu na jakimś kanale telewizyjnym znajdę jakiś film familijny. Taki, co rozgrywa się w Afryce, a młody bohater odkrywa tamtejszą faunę i nawet zaprzyjaźnia się z jakimś drapieżnikiem. Na SkyShowtime właśnie pojawiła się tego typu produkcja. Tylko zwierzęciem jest w nim lew, który wcale nie chce się z nikim kolegować. Zamierza wszystkich pożreć.



"Bestia" w żadnym wypadku nie jest filmem familijnym, ale punkt wyjścia totalnie zapożyczono z produkcji, które oglądałem w sobotnie poranki w dzieciństwie. Główny bohater to owdowiały doktor Nate Samuels (Idris Elba). Chcąc naprawić relacje z nastoletnimi córkami, zabiera je na wycieczkę do starego znajomego mieszkającego w RPA. Podczas zwiedzania okolic natrafiają na krwiożerczego lwa. Ludzie kojarzą się zwierzęciu z bezwzględnymi kłusownikami, dlatego atakuje każdego, kto stanie na jego drodze.



Czytaj także: