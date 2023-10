Bohosiewicz o jednej z najmocniejszych scen w "Chłopach". Zrobiło się niebezpiecznie

Przyjechały wytresowane dwa ogromne woły. Ale kiedy my graliśmy i wyrzucaliśmy Jagnę, krzycząc "Won z tej wsi!", to woły zaczęły odczuwać te emocje i zaczęły się denerwować. Po piątym dublu trenerka wołów powiedziała: "No, to jest już ostatni dubel! Bo ten wół mnie nigdy nie kopnął, a już zaczyna to robić" - powiedziała Bohosiewicz w rozmowie z PAP Life.



Aktorka zaczęła obawiać się o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i Ewy Kasprzyk, która również zagrała w "Chłopach". Powiedziałam do Ewy Kasprzyk: Zacznij się rozglądać, gdzie my uciekniemy, bo przecież te wszystkie chałupy dookoła nas zrobione są z dykty - zdradziła gwiazda.