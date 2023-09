Lewica go nie chciała, a prawica wzięła na sztandary. Widzieliśmy "Sound of Freedom. Dźwięk wolności"

Właściwie to, co działo się wokół "Sound of Freedom. Dźwięk wolności" okazuje się ciekawsze od samego filmu. Produkcja została ukończona jeszcze w 2018 roku i miała niedługo trafić do kin z ramienia 20th Century Fox. Kiedy jednak Disney wykupił wytwórnię, zdecydował się odłożyć go na półkę. Twórcy odkupili do niego prawa i przy wsparciu sporej grupy inwestorów wypuścili go pod flagą Angel Studios. Wcielający się w główną rolę Jim Caviezel i pomagający mu Mel Gibson zbudowali wokół niego mit dzieła wyklętego, który wpisał się w narrację szurów z QAnon - tych co nienawidzą Disneya (widzicie, dlaczego był to dla nich łakomy kąsek?), uważają Donalda Trumpa za mesjasza i przestrzegają przed czczącymi szatana, pijącymi krew dzieci (sic!) elitami.



Co prawda wszyscy powiązani z filmem odcinają się od teorii spiskowych QAnon, ale przecież nawet najgorsza reklama jest lepsza niż żadna. Ludzie tłumnie więc na produkcję pobiegli. Tak przynajmniej twierdzi Angel Studios, które chwaliło się, że "Sound of Freedom. Dźwięk wolności" zarobiło w Stanach Zjednoczonych więcej niż najnowsze odsłony "Indiany Jonesa" i "Mission: Impossible". Jak się jednak okazuje, komercyjny sukces był scamem. Na napisach końcowych zobaczycie Jima Caviezela, bez żadnego obciachu, zachęcającego widzów, aby kupili bilety dla swoich znajomych. Aktorowi udało się do tego przekonać sporo osób, przez co - jak tu i ówdzie donosili kolejni dziennikarze - chociaż większość miejsc na seansach została wykupiona, sale kinowe świeciły pustkami.