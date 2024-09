„Spider-Noir” to projekt, którego wielu fanów „Spider-Mana” wyczekuje z niecierpliwością. Ogłoszona podczas prezentacji Prime Video Upfront 2024 produkcja jest oparta na serii komiksów, która wystartowała w 2009 r. i skupiała się na alternatywnej wersji jednego z najpopularniejszych herosów Marvela. Produkowany m.in. przez Phila Lorda, Christophera Millera i Amy Pascal tytuł zabierze nas zatem do Nowego Jorku, ale tym razem będą to lata 30. XX wieku. Fabularne szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione - wiemy tylko, że poznamy historię starzejącego się i pechowego prywatnego detektywa (Nicolas Cage), który „jest zmuszony zmierzyć się z nowymi zagrożeniami i własną przeszłością jako jedyny superbohater miasta”.



Serial (nie wiemy jeszcze, czy będzie to produkcja limitowana) ma liczyć osiem epizodów trwających po ok. 45 min. Współtwórcami są Oren Uziel i Steve Lightfoot, a Harry Bradbeer ma wyreżyserować dwa pierwsze epizody.