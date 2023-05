To dobry czas dla miłośników szpiegowskich seriali. "Spy/Master" od HBO Max spełni wasze oczekiwania

"Spy/Master" to produkcja dość tradycyjna w formie i estetyce - jak większość osadzonych w okresie zimnej wojny filmów i seriali, bazuje na nastrojowym chłodzie (w tym na zimnej, ponurej oprawie audiowizualnej) oraz budowaniu złych przeczuć i atmosfery permanentnego niepokoju.



Odpuśćmy meandry fabuły - ten serial to mistrz suspensu, który lubi wywodzić w pole. Ba, w większości przypadków robi to naprawdę skutecznie. Uparcie wyciska napięcie niemal z każdego posunięcia głównych postaci. Co więcej, potrafi zarazić specyficznym uczuciem podejrzenia, które wypływa z (niepozbawionej podstaw) narastającej paranoi bohaterów - w końcu każdą rozmowę można namierzyć, każdą kryjówkę wykryć, każdy nieprzemyślany ruch może doprowadzić do klęski całego przedsięwzięcia.