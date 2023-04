Netflix przymierza się do amerykańskiego remake'u "Squid Game"? Chciałby, aby zrobił go David Fincher

"Squid Game" nie ma sobie równych. To najpopularniejszy serial platformy Netflix wszech czasów. Nie wśród produkcji nieanglojęzycznych. Koreański tytuł pozamiatał wszystko, bo przebił nawet 4. "Stranger Things". Użytkownicy serwisu oglądali go łącznie przez ponad 1,65 mld godzin. To prawie 188,5 tys. lat. Tyle czasu spędzili przy nim użytkownicy na całym świecie. Co się robi, gdy coś osiągnie aż taki sukces? Oczywiście, sequele.



Netflix pracuje już nad 2. sezonem "Squid Game", który ma być początkiem całego uniwersum koreańskiego serialu. Szykujcie się więc na mnóstwo tytułów w klimacie opowieści o biednych, tonących w długach ludziach, biorących udział w morderczej zabawie. O tym słyszeliśmy jednak już jakiś czas temu. Teraz okazuje się, że platforma zamierza zaserwować nam również amerykański remake produkcji.