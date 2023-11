Netflix nie zamówił jeszcze 2. sezonu "Squid Game: Wyzwanie", ale już ruszyły zapisy dla uczestników

"Czy masz co potrzeba, aby wygrać "Squid Game: Wyzwanie?" - zaczepnie pyta Netflix na stronie Netflix. Jeśli uważacie, że tak, pozostaje jedynie się zgłosić do programu. Nie ma co prawda zagrożenia śmiercią (w formularzu zaznaczono: zwycięzcy lub przegrani, wszyscy gracze odejdą), ale - jak można wnioskować po dotychczasowych odcinkach - łatwo na pewno nie będzie.



Do udziału w "Squid Game: Wyzwanie" możecie się zgłosić tutaj.



Dotychczasowe odcinki "Squid Game: Wyzwanie" obejrzycie na platformie Netflix.