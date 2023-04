Trzy nowe filmy z serii "Star Wars": jestem dwa razy na tak, raz na nie. Jakie opowieści szykuje Disney?

Pomimo mojej obiekcji dotyczących Rey pierwszy raz od lat jako fan gwiezdnych wojen patrzę w przyszłość z optymizmem. Nadal nie mogę co prawda przeboleć, że scenariusz do „Duel of the Fates” został odrzucony - chociaż ma on swoje problemy, to i tak w tej surowej formie jest lepszym zwieńczeniem sagi „Star Wars” niż „The Rise of Skywalker”. Pora jednak przestać rozpamiętywać stare dzieje i pomstować na potknięcia oraz cieszyć się z tego, co dostajemy.