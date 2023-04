Brawo: po 8 latach załatano dziurę fabularną w "Star Wars 7". Poznaliśmy też wiek Palpatine'a

Książka potwierdza, że Nowa Republika miała własną flotę obronną, która stacjonowała właśnie na Hosnian Prime. Do tej pory mówiło się, że NR całkowicie rozbroiła swoją flotę, o czym wspominano w 3. epizodzie 3. sezonu "The Mandalorian". Elia Kane stwierdziła tam, że statki Sojuszu Rebeliantów mają zostać wycofane ze służby po zakończeniu rozbiórki maszyn imperialnych. To bezpośredni skutek "Ustawy o rozbrojeniu wojskowym" kanclerz Mon Mothmy, która za wszelką cenę chciała utrzymać w galaktyce pokój. Jej celem było rozstrzyganie wszelkich konfliktów za pomocą negocjacji i kompromisów.



Strategia, trzeba przyznać, odważna - i bardzo ryzykowna. Absurdem byłoby jednak pozbawiać się jakiejkolwiek obrony. Teraz nareszcie ma to sens: Najwyższy Porządek użył swojej superbroni (Baza Starkiller), by zniszczyć nie Coruscant, a właśnie Hosnian Prime - w ten sposób likwidując jedyne siły, które mogły stanowić o jakimkolwiek oporze przed przejmowaniem władzy. Dezintegracja planety oznaczała nie tylko wykończenie pozostałej części obronnej floty, lecz także całej struktury obronnej i politycznego przywództwa (w mieście Republic City urzędował Senat Nowej Republiki). Osłabiało też Ruch Oporu - niektórzy senatorowie zaczęli przecież wspierać Leię.