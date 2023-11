Stephen King poleca horror na Halloween. Twierdzi, że to duchowy przodek "Hereditary"

No dobra, Stephen King nie zawsze rekomenduje horrory. To człowiek oddychający popkulturą, więc w jego mediach społecznościowych znajdziecie również polecenia takich seriali jak "Zabić ból", które z grozą mają niewiele wspólnego. Fabuła odnosi się jednak do doświadczeń mistrza literackiej grozy, dlatego postanowił wspomnieć o produkcji Netfliksa swoim fanom.



Dzisiaj mamy jednak Halloween, więc Stephen King nie byłby sobą, gdyby przepuścił taką okazję do podzielenia się rekomendacją filmu grozy do obejrzenia. Tym bardziej że w oko wpadła mu produkcja emitowana w telewizji. Zachęca więc swoich fanów do sięgnięcia po ten "doskonały horror", będący "duchowym przodkiem "Hereditary. Dziedzictwo" i "Kultu"". Czy fani gatunku mogliby wymyślić lepszą rekomendację?



