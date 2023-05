Nawet Stephen King pokochał ten serial. Co mistrzowi horroru podoba się w nim najbardziej?

"Stamtąd" opowiada historię pewnego amerykańskiego miasteczka, które skrywa mroczną tajemnicę. Jego mieszkańcy nie mogą go opuścić, a do tego co noc muszą zmagać się z wychodzącymi z lasu potworami. Chociaż potencjału na pełnokrwisty horror jest tu całkiem sporo, twórcy wolą budować atmosferę niepokoju, cały czas zagęszczając akcję i mnożąc pytania, nie podając żadnych opowieści. Takie podejście przypadło widzom do gustu, o czym świadczy już samo to, że serial cieszył się wystarczającą popularnością, aby otrzymać zamówienie na trwający od paru tygodni 2. sezon.



Fani "Stamtąd" nie mogą się serialu nachwalić. W mediach społecznościowych piszą, że wywołuje koszmary, że najchętniej zbindżowaliby cały 2. sezon, że twórcy zasłużyli na wszystkie możliwe nagrody. Wśród entuzjastów produkcji znajduje się sam Stephen King. Mistrz literackiego horroru opublikował na Twitterze wpis, w którym wyjaśnia, co go w tej opowieści ujęło.



