Nie dziwię się, że aktorzy strajkują. Korporacje chciały im zgotować los rodem z "Czarnego lustra"

Negocjacje między SAG-AFTRA a AMPTP trwały niemal od początku czerwca. W ostatnich dniach do rozmów włączył się nawet mediator federalny. Mimo to porozumienia nie udało się osiągnąć, więc zarząd związku zawodowego amerykańskich aktorów podjął decyzję o strajku, który rozpoczyna się już dzisiaj - 14 lipca. Oznacza to m.in., że aktorzy nie tylko zaprzestaną występowania przed kamerą, ale też nie będą brali udziału w promocji powstałych już projektów ze swoim udziałem. Czy tego wstrzymania Hollywood naprawdę nie dało się uniknąć?



Aktorzy domagali się przede wszystkim wzrostu stawki minimalnej i tantiem ze streamingu, poprawy warunków pracy oraz zabezpieczenia przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich wizerunku przez sztuczną inteligencję. Po zerwanych negocjacjach przedstawiciele AMPTP byli zdziwieni rozwojem wydarzeń, bo jak stwierdzili, zaproponowali nie tylko "historyczną podwyżkę płac i tantiem", ale również "przełomowe rozwiązania" w regulacjach wykorzystywania sztucznej inteligencji". Prezeska SAG-AFTRA Fran Drescher poinformowała jednak, że ich odpowiedź na stawiane żądania była "obraźliwa" i "wskazująca na brak szacunku".



