Netflix zamówił spin-off "Stranger Things". "Marzyliśmy o takim serialu"

Zawsze marzyliśmy o animowanym "Stranger Things" w stylu kreskówek emitowanych w sobotnie poranki, które kochaliśmy, gdy dorastaliśmy. To ekscytujące patrzeć, jak to marzenie się ziszcza. Nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni z tego, co Eric Robles i jego ekipa wymyślili - scenariusz i obrazki są niesamowite. Nie możemy się doczekać, żeby się z wami tym podzielić! Przygoda trwa...