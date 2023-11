W „Martwicy mózgu” krew leje się na wszystkie strony, różne części ciała odpadają, a my możemy rozpływać się w kolejnych brutalnych ekscesach. Jedną z najbardziej zapadających w pamięć scen jest ta, w której Lionel brutalnie rozprawia się z hordą zombie za pomocą kosiarki. Do jej realizacji zużytą rekordową ilość sztucznej krwi. Wykorzystano w niej bowiem aż 300 litrów cieczy (może to jednak być niedoszacowane). Przez długi okres był to więc najkrwawszy film w historii kina.



Mówi się, że w trakcie całej realizacji „Martwicy mózgu” wykorzystano około 38 tys. litrów sztucznej krwi. Peter Jackson mógł się szczycić tym rekordem, dopóki twórcy „Martwego zła” nie potrzebowali aż pięć razy więcej cieczy (ok. 190 tys. litrów) do (tylko jednej!) sceny krwawego deszczu. Każdy, kto widział film wie, że jest to bardzo efektowne. Krew leje się z nieba długo i intensywnie. I kąpanym w niej aktorom z pewnością nie było przyjemnie, ale przecież na planach brutalnych filmów jest to wpisane w ryzyko zawodowe. Nieraz trzeba się taplać w zwierzęcych jelitach, a czasami wychodzi to tak realistycznie, że ktoś uzna cię za martwego.