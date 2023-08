James Gunn doradził, którą wersję "Strażników Galaktyki 3" obejrzeć na Disney+

Nie dość, że w zalewie kolejnych premier sam wybór filmu do obejrzenia nastręcza trudności, to jeszcze nieraz trzeba zdecydować, w jakim formacie chcemy go zobaczyć. Są tacy, dla których to wręcz sprawa życia i śmierci. Przecież nie brakowało polskich widzów, którzy zechcieli doświadczyć "Oppenheimera", jak Christopher Nolan nakazał, przez co pojechali na wycieczkę do czeskiej Pragi, gdzie znajduje się jeden z garstki IMAX-ów na świecie mogących wyświetlać tę produkcję z taśmy 70-mm.



Wydaje się, że w streamingu sprawa jest o wiele prostsza. Nic bardziej mylnego. Ostatnio bowiem James Gunn w swoich mediach społecznościowych zasugerował w jakim formacie powinno się oglądać "Strażników Galaktyki 3", którzy po zebraniu w kinach prawie 845 mln dolarów w zeszłym tygodniu - a dokładnie 2 sierpnia - trafili na Disney+.



