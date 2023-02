Polska streamerka potrąciła psa, patrząc w telefon. Chwilę wcześniej powiedziała: "O, ile tu psów"

Takie sytuacje jak ta, pokazują, że pod żadnym pozorem nie należy korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia auta. Być może to, co wydarzyło się Sidneuke, wezmą sobie do serca wszyscy, nie tylko blogerzy i youtuberzy, którzy w trakcie jazdy nagrywają stories, transmisje live, czy zerkają co jakiś czas do telefonu. Warto podkreślić, że w takich sytuacjach jak ta, gdzie kierowca potrąca zwierzę, policja uważa, że wina jest po stronie opiekuna zwierzęcia, który pozostaje bez żadnej opieki.