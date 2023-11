2024 jeszcze się nie rozpoczął, a ja już widziałem najlepszy film roku. Nie przegapcie go

Hoss ze stoickim spokojem dogląda podwładnych, gdy leci na niego popiół z obozowych kominów. Ogrodnik użyźnia glebę, nie przejmując się nazistami, którzy tuż obok niego rozstrzeliwują właśnie dziecko za "kradzież" jabłka. Ta prozaiczność, szarość dnia codziennego, sielankowość wręcz, wyolbrzymia grozę holocaustu. Seansu "Strefy interesów" nie można więc uznać za łatwe doświadczenie dla widza. To film trudny, pełen sprzeczności, ciężki i przytłaczający. Podążamy w nim bowiem za człowiekiem, do którego w żadnym momencie nie możemy poczuć sympatii. Nawet kiedy wyznaje swoją miłość do psów, wzbudza w nas niepokój i wstręt.



"Strefa interesów" to film zimny, analityczny, a przez to prowokujący. Kamera Łukasza Żala rzadko kiedy pozwala sobie podejść bliżej do przedstawionych wydarzeń, dlatego każe nam oglądać je z daleka. Nie chce zaburzać prezentowanej idylli? Raczej się jej boi, może nawet lekko nią brzydzi, przez co próbuje siebie (i nas przy okazji) trzymać na dystans. I tylko przejmująca muzyka Micy Levi pozwala sobie podbić horror tej całej beznamiętności, z którą musimy obcować.



"Strefa interesów" nie daje się zamknąć w łatwych kategoriach. Nawet oglądane w negatywie sceny z dziewczynką ukrywającą jabłka dla więźniów, nie urastają do rangi symbolem nadziei, czy przejawu ludzkiego ciepła. Stają się kolejnym kontrapunktem dla właściwej narracji. Bo tylko w okruchach heroizmu uwydatniają grozę obojętności.



Premiera "Strefy interesów" 1 marca 2024 roku w kinach.