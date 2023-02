Z HBO Max do TVN. Najlepszy serial ostatnich lat trafi do telewizji

Bycie częścią jednej z największych firm medialnych na świecie, jaką jest Warner Bros. Discovery, stwarza nam niezwykłą okazję do współpracy między różnymi kanałami i platformami streamingowymi, a jednocześnie promocji naszych najlepszych programów. Mam nadzieję, że wielu widzów, którzy dotąd nie mieli okazji poznać tego świetnego i wielokrotnie nagradzanego serialu będzie go mogło obejrzeć w otwartym kanale, a przy okazji sięgnie po nowy sezon w HBO Max. Jeśli ktoś dotąd nie poznał tego serialu to polecam, naprawdę wart - mówi Bogdan Czaja group vice president, programming & operations. Jego wypowiedź przytacza serwis TVN.