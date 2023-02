Ten serial to bezdyskusyjnie najzabawniejsza rzecz, jaka trafiła na Netfliksa od dawna

To nie pierwszy raz, gdy Morgan wciela się w Cunk. Komediowe paradokumenty od stacji BBC, które przedstawiają w pełen humoru sposób opowieść i rozmowy bohaterki, są realizowane od lat. Zaczęło się od debiutu w "Charlie Brookers Weekly Wipe", po drodze dostaliśmy też "Cunk on Britain" i "Cunk on Christmas". W "Cunk on Earth" Philomena pokazuje, co ludzkości wyszło, a co niekoniecznie. W zabawnym stylu opowiada o naszej cywilizacji i historii, zaskakuje kreatywnością w zadawaniu coraz to bardziej abstrakcyjnych pytań.



Pięć epizodów przeprowadza nas przez tematykę tego, co najstarsze, starć religii, renesansowych rewolucji, rozwoju maszyn oraz wojen… światów. Każdy odcinek trwa około pól godziny i nie pozwala się nudzić choćby przez sekundę.