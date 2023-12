Animowany Batman na Amazonie zrobi wam święta. Tak powstaje Mhroczny Rycerz

Chociaż Damian Wayne nie jest wymyśloną na potrzeby filmu postacią, twórcy odcinają się od jego komiksowej genezy i charakteru. Poznajemy go jako zapatrzonego w ojca rozrabiakę, kiedy bawi się wraz z kotką w Człowieka Nietoperza i Kobietę Kot. Przypadkiem wpada do jaskini Bruce'a, który podbiega do niego z przerażeniem, czy jego ukochane dziecko przypadkiem nie zrobiło sobie krzywdy. Jak można się łatwo domyślić, w miarę rozwoju akcji przyjdzie mu się nauczyć nieco odpuszczać. W tym samym czasie główny bohater przestanie już tęsknić do dorosłości. "Świąteczna przygoda małego Batmana" okazuje się bowiem peanem na cześć dzieciństwa, odebranego przyszłemu Mrocznemu Rycerzowi wraz z zabójstwem rodziców.