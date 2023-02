Był bezdomny, grał w filmach dla dorosłych, ale nigdy się nie poddał. Sylvester Stallone to prawdziwy wojownik

"Rocky" to dziecko Sylvestra Stallone. Aktor nie tylko w nim wystąpił, ale też napisał do niego scenariusz (tak za rolę pierwszoplanową, jak i tekst został wyróżniony nominacją do Oscara). To był piękny sen. Historia underdoga - tytułowego Rocky'ego Balboy, który marzy o wielkiej, bokserskiej karierze. Trenuje, walczy, rzuca wyzwanie mistrzowi... Co za emocje! Ludzie walili do kin drzwiami i oknami. Każdy chciał to przeżyć. I wtedy ktoś sobie przypomniał, że przecież na półce zalega ma softcore z gwiazdą tego hitu.