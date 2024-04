Sylvester Stallone: filmy. Najlepsze produkcje z gwiazdorem, który od dawna rozkłada widzów na łopatki

Sylvester Stallone zawsze wygrywa. Gdy upada, zaraz się podnosi. W końcu od lat 80. regularnie bywa laureatem Złotych Malin. Ma ich na koncie już 10 (a właściwie 11, jeśli liczyć z nagrodą odkupienia). Co z tego, skoro nawet najgorsze filmy z jego udziałem sprawiają mnóstwo frajdy? No proszę was. Kto by nie chciał zobaczyć go jako taksówkarza, którego Dolly Parton próbuje nauczyć śpiewać w "Krysztale górskim"? Albo kierowcę ciężarówki siłującego się na ręce w "Ponad szczytem"? Toż to prawdziwa gratka. Byłoby jednak zupełnie inaczej, gdyby nie skradł naszych serc w poniższych tytułach.