Fabijański zmierzy się z Wardęgą w Fame MMA. "Nie wiem, czy TikTok jest na to gotowy"

Fabijański po dwóch porażkach w Fame MMA ponownie wejdzie do oktagonu. Na Instagramie zapowiedział swoją ostatnią walkę. Zmierzy się w niej z youtuberem, Sylwestrem Wardęgą. Wydarzenie odbędzie się 12 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie. Sebastian zapowiedział, że tym razem będzie to jego ostatnia walka.



Niech to będzie SPEKTAKULARNY finał tej trylogii. Nie wiem czy Tik Tok jest na to gotowy! - napisał Fabijański, dodając, że od 12 stycznia będzie można zobaczyć go w kinie, gdzie zagra główną rolę. Tym samym dał fanom do zrozumienia, o czym już wcześniej mówił, że chce bardziej skupić się na aktorstwie.