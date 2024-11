Charles ma zatem do wykonania misję: przeniknąć pod przykrywką do domu spokojnej starości Pacific View w San Francisco, by rozwiązać zagadkę skradzionej pamiątki rodzinnej. Mężczyzna będzie musiał działać tak, by nie zwracać na siebie uwagi dyrektorki ośrodka, ponieważ w tym przypadku podejrzani są zarówno pensjonariusze placówki, jak i członkowie personelu. Charles ma jednak jedną wadę, przez którą trudno będzie mu zachować pozory - szybko przywiązuje się do nowo poznanych ludzi.