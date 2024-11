W kolejnej części do stałych uczestników "Tańca z gwiazdami" dołączyli popularni goście i tak stworzyły się wyjątkowe tria. Do Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza dołączył Maciej Musiał (40 punktów od jury), a do Filipa Bobka i Hanny Żudziewicz - Sandra Kubicka (31 punktów za występ). Majka Jeżowska i Michał Danilczuk zatańczyli z Maffashion (37 punktów), z kolei Julia Żugaj i Wojciech Kucina zaprosili do swojego duetu Faustynę Fugińską z Genzie (38 punktów). Drugą najmniejszą notą zostali nagrodzeni Maciej Zakościelny, Sara Janicka i Magdalena Różczka - trio otrzymało zaledwie 32 punkty - lecz to nie oni pożegnali się z programem.