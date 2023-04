"Taniec z gwiazdami" wraca na antenę Polsatu. Nie zabraknie zmian w tanecznym show

"Taniec z gwiazdami" to program, w którym gościli już znani aktorzy, aktorki, piosenkarze, piosenkarki, ale też celebryci, którzy są znani z tego, że są znani. W ostatnich edycjach program zmagał się z zarzutami, że "Taniec z gwiazdami" przez dobór uczestników nie za wiele ma wspólnego z gwiazdami, a raczej ze zbiorem rozmaitej maści influencerów. Choć stacja Polsat dwoiła się i troiła, aby przyciągnąć widzów przed ekrany telewizorów, angażując m.in. pierwszą jednopłciową parę do tanecznego show, nie uciszyło to głosów rozczarowanych widzów.