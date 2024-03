Nie uwierzysz, kto był przodkiem Taylor Swift

Co ciekawe, Taylor Swift odwoływała się do XIX-wiecznej poetki już w 2022 r., kiedy odbierała nagrodę od Nashville Songwriters Association International. Fani dopatrują się podobieństw między artystkami rownież przez pryzmat albumu "Evermore", który został wydany 10 grudnia 2020 r., czyli w dniu urodzin Emily Dickinson. Ponadto już w kwietniu bieżącego roku ukaże się kolejny krążek wokalistki - "The Tortured Poets Department" - co interesująco zbiegło się w czasie z informacją o pokrewieństwie Swift i Dickinson.