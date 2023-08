„Taylor Swift, prosimy o przełożenie koncertów” - apel hotelarzy

The Eras Tour trwa w najlepsze. Jest to na ten moment jedna z najbardziej dochodowych tras w historii, która rozbiła bank - gigantyczne zainteresowanie koncertami Taylor Swift sprawiło, że piosenkarka przedłużyła swoją trasę na kilkanaście dodatkowych koncertów w Stanach Zjednoczonych i Europie, a w Polsce pojawi się po raz pierwszy 1, 2 i 3 sierpnia 2024 roku, gdzie wystąpi na warszawskim PGE Narodowym. The Eras Tour obfituje także w wiele nietuzinkowych wydarzeń - Taylor zagrała już koncert podczas szalejącej w Nashville burzy, a miasto Glendale w Arizonie na czas koncertów wokalistki zmieniło nazwę na Swift City. Z ogromnego wpływu, jaki piosenkarka wywiera nie tylko na branżę muzyczną, ale i na gospodarkę, postanowili skorzystać także kalifornijscy hotelarze.