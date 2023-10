Istotnie - w międzyczasie liczący ponad 1 mln subskrybentów kanał Teamu X zmienił nazwę na DAZZshow. Znajdziemy na nim już tylko 26 filmów, z których każdy to klip muzyczny.



Wygląda jednak na to, że agencja nie zamierza się odcinać od wszystkich związanych z dawnym Teamem osób. W jej planach jest już zupełnie nowy projekt, który powstaje po odcięciu się od tych źle kojarzonych twórców i twórczyń. Internauci odkryli, że do życia powołano nowy internetowy sklep: Dazzstore. Wszystko wskazuje zatem na to, że "Dazz" to nazwa nowej marki, a jej przedstawicielkami są Natsu, Monika Kociołek, Patrycja Mołczanow, Emilia Kostyk oraz Nikola Nowak.