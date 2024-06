Zespół The Beach Boys zawładnął Disney+. W tę muzyczną podróż w przeszłość trzeba się udać

Jeszcze niedawno użytkownicy platformy Disney+ mogli cieszyć swoje oczy tytułem „The Beatles: Let It Be”. Wtedy też dali się ponieść rytmom granym przez jeden z najsławniejszych zespół rockowych na świecie. Tą premierą serwis otworzył ciepły maj, natomiast kończy go kolejną produkcją muzyczną. Tym razem oddaje swoich widzów w ramiona gatunku pop. Przedstawia opowieść o niesamowicie utalentowanej grupie The Beach Boys. Co ciekawe, funkcjonuje ona do dzisiaj, jednak już zdecydowanie nie w, powiedzmy, pełnej okazałości. Jedynie Mike Love wciąż koncertuje pod nazwą The Beach Boy. Jest to ostatni wciąż aktywny członek oryginalnego składu, który nadal kontynuuje swoją karierę. Aktualnie korzysta oczywiście z pomocy młodych muzyków dochodzących, ale wciąż jest to wspaniałe osiągnięcie. Pewne klasyki, a teraz wręcz relikty przeszłości, zwyczajnie nie chcą dać o sobie zapomnieć. Z pewnością o zespole sprzed lat zrobi się teraz jeszcze głośniej, właśnie za sprawą filmu biograficznego platformy Disney+.