To jeden z najlepszych seriali tego roku. Oceniamy 2. cześć hitu z Disney+

Serial robi 2 susy do przodu i zarazem robi 3 kroki w tył. Nowa restauracja to nowe wyzwania, ale też próba wejścia na wyższy poziom. Serial przestaje już opowiadać o dysfunkcyjnej załodze, która musi nauczyć się na nowo pracować razem, a o raczej o ich osobistych celach, planach i marzeniach, które wreszcie mają okazję zrealizować. „The Bear” zrobił się przez to znacznie bardziej kameralny, mniej widowiskowy, ale przez to stał się bardzo osobisty.



Jednocześnie produkcja pozwala nam zajrzeć głębiej w traumy rodziny Berzatto i zarazem zrozumieć, dlaczego Carmy jest aż tak pokiereszowany emocjonalnie. W rekordowo długim (bo trwającym ponad godzinę) odcinku „Ryby” przenosimy się w czasie, aby zobaczyć, jak wyglądało wspólne, rodzinne świętowanie, gdy żył jeszcze grany przez wspaniałego Jona Bernthala Michael. Ten epizod kipi od rodzinnych napięć i skwierczy, gdy na scenę wchodzi toksyczna matka rodzeństwa Berzatto. Jamie Lee Curtis portretuje tu kobietę tak władczą i zaburzoną, że aż potworną. Słychać tu echa Livii Soprano i jej dewastującego wpływu na mafijnego bossa. A jednak w „Rodzinie Soprano” jedzenie i rodzinne spotkania przy stole służyły raczej scalaniu rodziny, w „The Bear” jeszcze uwidacznia pęknięcia. To fenomenalny epizod, który (wraz z rolą Jamie Lee Curtis) jest pewniakiem w czasie najbliższej gali Emmy.