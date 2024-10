„The Dead Don’t Hurt” od Viggo Mortensena ma być nieoczywistą opowieścią o związku wystawionym na niebywale trudną próbę. Dziki Zachód, lata 60. XIX w. Vivienne Le Coudy (w tej roli znakomita Vicky Krieps) to niezależna kobieta, która wdaje się w romans z duńskim imigrantem, Holgerem Olsenem (Mortensen). Para zostaje jednak rozdzielona przez wybuch wojny. Olsen decyduje się stanąć po stronie Unii i zostawia samotną Vivienne w miejscu kontrolowanym przez skorumpowanego burmistrza oraz jego pozbawionego skrupułów partnera biznesowego, wpływowego ranczera. Syn tego drugiego, Weston, zaleca się do Vivienne w sposób natrętny i wręcz agresywny - kobieta jest jednak zdecydowana stanowczo opierać się mężczyźnie. Gdy Holger wraca z wojny, on i Vivienne muszą stawić czoła nowej rzeczywistości i zmianom - tym zewnętrznym i wewnętrznym.